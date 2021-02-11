زلزال شدته 7ر7 درجات يضرب جزر لويالتي الإندونيسية وتحذير من تسونامي

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 7ر7 درجات على مقياس ريختر المنطقة جنوب شرق جزر لويالتي الإندونيسية غرب اندونيسيا اليوم دون ورود أنباء عن ضحايا أو أضرار.

ونقلت شينخوا عن مركز التحذير من تسونامي في الباسيفيك التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قوله “من المتوقع حدوث موجات تسونامي خطيرة في بعض السواحل”.

وأوضح المركز أنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3ر0 متر ومتر واحد فوق مستوى المد في بعض سواحل فيجي ونيوزيلندا وفانواتو وتم تحديد مركز الزلزال الذي وقع بعمق 10 كليومترات بشكل أولي عند نقطة التقاء دائرة عرض 1ر23 درجة جنوبا وخط طول 5ر171 درجة شرقاً .

وكان زلزال بلغت شدته 2ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة سومطرة أقصى غرب اندونيسيا في وقت سابق اليوم.

يذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة نشاط زلزالي تسمى “حزام النار” بالمحيط الهادئ وتتعرض لهزات أرضية وزلازل متكررة.