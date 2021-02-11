أمسية ثقافية في ثقافي الميدان بدمشق

دمشق- سانا

أقام المركز الثقافي في الميدان بدمشق أمسية شارك فيها عدد من الأدباء تنوعت مشاركتهم بين الخاطرة والنثر والقصة والشعر في مواضيع غلب عليها الجانب الاجتماعي والأدب الساخر.

وفي نص عنوانه صرير أشار الشاعر محمد جبر إلى كثير من التناقضات والانتقادات الاجتماعية التي أثرت بوجدانه فانعكست لتكون نصاً معبراً عن هموم اجتماعية .

أما الدكتور محمد عامر مارديني في قصته سندويشة بلا مخلل جسد حالة أدب ساخر ليعبر عن رفض المجتمع لكل ما يخلفه التآمر والإرهاب من خلل وإلحاق الضرر بالإنسان وسلوكه.

على حين كانت النصوص التي ألقاها الشاعر جود الدمشقي معبرة عن رفض شديد للطائفية وما تسببه من ويلات ومتناقضات اجتماعية إضافة إلى حب الوطن والاهتمام بالانتماء.

وقدم الأديب سامر منصور بعضا من الخواطر التي اقتربت من أسلوب القص عبر فيها عن انعكاسات وجدانية وظواهر صادفها في البيئات المحيطة وفي الوقت عينه كانت نصوص الشاعر قاسم فرحات بأسلوب الشطرين بعاطفة صادقة وإحساس عفوي واهتمام بالحدث والموضوع المتوازن في حركة الموسيقى الشعرية وفي تصريح لرئيسة المركز الثقافي ليلى صعب رأت أن الالتزام بالوقت وبالنزعة الوطنية والاحساس الصادق ترك ارتياحا نفسيا عند المتلقي ورغبة في العودة إلى الانشطة الثقافية التي ستهتم بمقاومة الغزو الثقافي وما يخدم القضايا الوطنية .

محمد الخضر