على بعد فراشة في ندوة نقدية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق ندوة نقدية شارك فيها الناقد الدكتور عبدالله الشاهر والشاعرة إيمان موصللي والناقد أحمد هلال عبروا فيها عن آرائهم وانطباعاتهم حول المجموعة الشعرية على بعد فراشة للشاعر عماد الفياض.

وبدوره رأى الناقد الشاهر أن عنوان المجموعة ملتصق بالموضوع والشاعر حقق الهدف الذي يسعى إليه مستخدماً ألواناً زاهية في لوحات معبرة وجميلة فلفت انتباه المتلقي في حالات بنائية ومضمون انسيابي في حركة شعرية لا تخلو من الإيقاع الموسيقى إضافة إلى الحواريات الجميلة التي استخدمها وبينت الشاعرة موصللي أن العنوان الذي استخدمه الشاعر الفياض يأخذ المتلقي إلى مسافات لا متناهية فهو متصوف مع الطبيعة وبعيد عن السريالية والغموض وشكل أبعاد ليست قليلة في سماء الوطن إضافة إلى غنائيات وحوارات شعرية قدمت نوعاً شعرياً جديداً.

أما الناقد هلال فرأى أن المجموعة تضمنت إشارات ومستويات يتضمنها نسيج القصيدة في حالات تناصية تجمع قراءات ثقافية متنوعة لأنه يطمح للقصيدة المثقفة كما يحيلنا العنوان إلى الفضاء الذي تشغله القصيدة ويشكل أيضاً توزيعاً موسيقياً فيه دراما الحدث ودراما اللغة ليقدم معايير جديدة.

الشاعر محمد العيسى مدير دار بعل التي أصدرت الكتاب لفت إلى أن الفياض يميل في أدبه إلى القصة أكثر من الشعر فهو يقدم بناء سردياً عبر الأصوات الموجودة في المجموعة كما قدمت الشاعرة أريج قيروط انطباعاً حول المجموعة.

محمد خالد الخضر