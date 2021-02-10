عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين في محافظات ريف دمشق ودرعا واللاذقية وطرطوس

محافظات-سانا

عشرات الضبوط التموينية سجلتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إضافة إلى إجراءات اتخذتها بحق المخالفين في إطار متابعتها لحال الأسواق وعمل المخابز ومحطات الوقود.

ففي ريف دمشق ضبط عناصر مديرية حماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً عائداً لشركة مواد غذائية في منطقة المليحة بداخله 5 أطنان من الأرز حبة مصرية معبأة من أكياس مصدرها الصين بغرض الغش والتدليس.

كما ضبط عناصر المديرية شركة أخرى على اوتوستراد معربا تقوم بتعبئة أكياس الأرز الصيني (دوكما) على أنها أرز مصري حيث تم حجز 5ر4 أطنان كانت بداخل المستودع وتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وحجز كميات الأرز لحين صدور الحكم القضائي.

وفي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة 20 ضبطاً تموينياً طالت مخابز الفقير في غباغب والطيبة والعتمة الخاصة بمخالفات إنتاج خبز سيىء الصنع ونقص في الوزن والتوقف عن العمل دون إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى ضبط صهريج توزيع مادة مازوت التدفئة بمخالفة نقص في الكيل في مدينة الشيخ مسكين وضبط محل سمانة في مدينة درعا حي شمال الخط بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية أما باقي المخالفات فكانت عدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل خدمات وإبراز فواتير غير نظامية.

وفي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة 33 ضبطاً تموينياً طالت مخابز السيك والشيخ ريح وقرفيص والرميلة بمخالفة نقص وزن وإنتاج خبز سيىء وعدم التقيد بالعمل.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الضبوط طالت أيضا حيازة مواد مجهولة المصدر في مناطق انطاكية وقنينص والزراعة وتسجيل 12 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار للمخالفين في العنابة وشارع انطاكية وهنانو وجبلة والصليبة وعدم حيازة فواتير شراء للمخالفين وضبط لنقل الفروج النافق ومخلفات الفروج ضمن براميل وبسيارة مكشوفة وضبوط عينات غذائية وغير غذائية.

وفي طرطوس نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة 13 ضبطاً عدلياً طالت مخابز عنازة بحنين وجديته لارتكابهما مخالفة نقص وزن ربطات الخبز وضبط عينة في منطقة طرطوس وعرب الشاطىء لارتكابه مخالفة عدم التقيد بأوقات العجن وانتاج الخبز وتلسنون لارتكابه مخالفة البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في منطقة طرطوس ومطعماً في منطقة طرطوس لارتكابه مخالفة استخدام الخبز التمويني في المطاعم.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الضبوط طالت أيضا محطة محروقات في منطقة طرطوس لارتكابها مخالفة التلاعب بنظام البطاقة الالكترونية لمادة المازوت بهدف الإتجار بها فيما شملت باقي الضبوط مخالفات تتعلق بعدم حيازة مواد منتهية الصلاحية والإتجار بها ووجود تاريخي الإنتاج على نفس العبوة ومزاولة مهنة من دون ترخيص تنور وعدم الإعلان عن الأسعار في مدينة طرطوس ومنطقة طرطوس وبانياس.

ولفتت المديرية أيضاً إلى أن عناصرها أغلقت محلا في صافيتا بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية والإتجار بها حيث تم ختمه بالشمع الأحمر وأحيل الضبط إلى القضاء المختص أصولا.