دراسة فرنسية: الإصابة الحادة بكورونا مرتبطة بـ 47 مرضاً مزمناً

باريس-سانا

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “إي بي فار” الفرنسية المتخصصة أن خطر التعرض لإصابة حادة بفيروس كورونا والوفاة منها مرتبط بنحو 47 مرضاً مزمناً.

وفي الدراسة التي نشرتها المؤسسة على موقعها الرسمي ركز الباحثون على سبعة من أخطر الأمراض المزمنة التي قد تضاعف خطر دخول المستشفى بسبب الإصابة الحادة بفيروس كورونا قبل الوفاة المحققة منه.

وأجرت الدراسة تحليلاً شبه شامل لبيانات أكثر من 66 مليون شخص من أجل تحديد الأمراض المزمنة والعوامل الأخرى مثل العمر أو الجنس التي قد تشكل خطراً متزايداً للإصابة بفيروس كورونا المستجد والوفاة بسببه.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الموجة الأولى من الوباء في الفترة الممتدة من الـ 15 من شباط إلى الـ 15 من حزيران عام 2020 تم نقل ما يزيد على 87800 شخص من عينة البحث إلى المستشفيات بسبب حالة مرضية مزمنة مرتبطة بكورونا وتوفي منهم 15660 شخصاً في المشافي.

وأتاح حجم الدراسة التي غطت جميع سكان فرنسا تقريباً إجراء تقدير دقيق للمخاطر التي يشكلها الفيروس على المرضى الذين يعانون أمراضاً شائعة أو مزمنة حيث أكدت أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مع ازدياد احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و44 عاماً.

ووجدت الدراسة أن القابلية للدخول إلى المستشفيات تكون عندما تحتد أعراض المرض حيث تتضاعف ثلاث مرات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما و6 مرات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 عاماً و12 مرة في عمر الـ 90 عاماً وأكثر.

وكان الارتباط أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالوفاة حيث تضاعف خطر الموت من مضاعفات كورونا بمقدار 12 ضعفاً في الفئة العمرية بين 60 إلى 64 عاماً و30 ضعفاً بين الـ 70 إلى 74 عاماً و100 ضعف بين الـ 80 و84 عاماً وبما يقرب من 300 ضعف لمن هم بعمر الـ 90 سنة وما فوق.