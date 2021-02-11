فوز واحد وستة تعادلات في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

شهدت الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي أقيمت اليوم فوزاً واحداً سجله الاتحاد على الكرامة وستة تعادلات للطليعة مع الجيش والوحدة مع الشرطة وحطين مع الحرجلة والحرية مع الوثبة والساحل مع تشرين والفتوة مع جبلة.

ففي المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بحماة تعادل الطليعة مع الجيش بهدف لمثله حيث تقدم أحمد العمير للطليعة في الدقيقة الـ22 وسجل الجيش هدف التعادل في الدقيقة الـ87 عبر محمد الواكد من ركلة جزاء.

وفاز الاتحاد على الكرامة بهدف دون رد جاء عند الدقيقة الـ42 عبر إبراهيم الزين في المباراة التي جرت على ملعب الباسل في حمص.

وتعادل حطين مع الحرجلة بهدف لمثله حيث سجل لحطين أنس بوطة في الدقيقة الخامسة وعادل النتيجة علي غصن في الدقيقة الـ88 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الباسل في اللاذقية كما تعادل الحرية مع الوثبة بهدف سجله محمد الحسن للحرية عند الدقيقة الـ52 مقابل هدف للوثبة أحرزه علي حلوة في الدقيقة الـ87 في اللقاء الذي أقيم على ملعب السابع من نيسان في حلب.

وتعادل الوحدة مع الشرطة في مباراتهما على ملعب الفيحاء بدمشق بهدف لمثله حيث سجل الوحدة أولاً عبر مؤيد عجان في الدقيقة الـ30 وأدرك الشرطة التعادل عبر أحمد محيا في الدقيقة الـ78.

وبالتعادل السلبي انتهى لقاء الساحل مع تشرين على ملعب البعث في جبلة ولقاء الفتوة مع جبلة على ملعب الجلاء بدمشق.

وعلى ضوء هذه النتائج بقي الجيش في الصدارة برصيد 34 نقطة يليه الكرامة وتشرين بـ31 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ30 نقطة فالوحدة 28 نقطة والطليعة 23 نقطة فالاتحاد وجبلة بـ19 نقطة لكل فريق والوثبة بـ18 نقطة والشرطة بـ15 نقطة والحرجلة 12 نقطة والساحل 8 نقاط والحرية 7 نقاط ثم الفتوة 5 نقاط.

مباراة الاتحاد والكرامة

مباراة الحرية والوثبة

مباراة الفتوة وجبلة

مباراة الوحدة والشرطة

مباراة الطليعة والجيش