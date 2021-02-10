إصابة عدة مدنيين بينهم طفل باعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على محيط تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب عدد من المدنيين بينهم طفل بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على المنازل السكنية في القرى التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وانطلاقاً من المناطق التي يحتلونها اعتدوا بعدد من قذائف الهاون والمدفعية على المباني السكنية في قرى ناحية تل تمر الغربي ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم طفل بجروح في قرية العريشة التي طالها القصف.

واستهدفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الأحد الماضي بالقذائف الصاروخية المنازل السكنية في قريتي تل طويلة وكرابين شمال غرب تل تمر ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحقولهم الزراعية.