نحو 394 مليون ليرة قيمة مبيعات شركة سكر حمص منذ بداية العام الحالي

حمص-سانا

بلغت قيمة مبيعات شركة سكر حمص خلال الشهر الماضي من العام الحالي 393 مليونا و600 ألف ليرة.

وبين المهندس عبدو المحمود مدير عام الشركة في تصريح لـ سانا الاقتصادية أن معمل السكر متوقف حاليا لعدم توافر المواد الأولية وتم الإعلان لشراء 25 ألف طن سكر خام ويتم حاليا تشغيل معمل الكحول وبحسب الحاجة الماسة للمادة لاستخدامها كمادة معقمة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مشيرا إلى أن معمل الخميرة يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة بالخميرة الطرية حيث أنتج خلال الشهر الماضي 600 طن.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تصنيع كامل كمية بذور القطن لموسم 2019 -2020 حيث بلغ إنتاج زيت القطن المكرر 33 طنا ويتم استلام كميات أخرى من بذور القطن عبر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان علما أن الكمية المستلمة حتى نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 2192 طنا وتم البدء بتصنيعها مع بداية شباط الحالي.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة للعام الماضي 2020 من جميع منتجاتها ستة مليارات و552 مليون و306 آلاف ليرة.

مثال جمول

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