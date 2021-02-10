زراعة أكثر من 18 ألف دونم بالمحاصيل العلفية الرعوية بالسويداء

السويداء-سانا

كشف مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية الرعوية بالسويداء لغاية تاريخه بلغت 18810 دونمات بنسبة تنفيذ 51 بالمئة من المخطط البالغ 36900 دونم.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية قال حامد إن المساحات المزروعة جيدة وزيادتها تتوقف على الهطولات المطرية بالأيام القادمة كون هذه المحاصيل تزرع بعلا وتستمر زراعتها لنهاية الشهر الحالي لافتا إلى أن المحاصيل العلفية تشمل البيقية والكرسنة والجلبانة وتتركز في منطقتي شهبا والسويداء الغربية.

وأنتجت محافظة السويداء من المحاصيل العلفية الرعوية العام الماضي نحو 900 طن.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية