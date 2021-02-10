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الأسيوطي: ميليشيا (قسد) تعمل لخدمة المصالح الصهيوامريكية

2021-02-10

القاهرة-سانا

استنكر نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري سيد الأسيوطي استمرار ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بممارسة جرائمها بحق الشعب السوري.

وقال الأسيوطي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة “إن ميليشيا “قسد” تمارس انتهاكات ضخمة بحق الشعب السوري وتتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي لتنفيذ مخططاتهم التي تستهدف طوال السنوات الماضية ضرب استقرار الدولة السورية خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي”.

ولفت الأسيوطي إلى أن تلك الميليشيا تسعى لفرض تغييرات مجتمعية من شأنها الأضرار بالتماسك السوري ومن ثم وضع خريطة ديموغرافية تخدم المخططات الصهيوأمريكية مطالبا  المجتمع الدولي بالتصدي بحزم لذلك والتضامن مع سورية لمواجهة الجرائم التي ترتكب بحقها.

وأكد أن سورية ستخرج من الأزمة منتصرة كما انتصرت في السابق.

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