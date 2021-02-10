زراعة درعا تعتمد حقلاً إرشادياً ومدرسة حقلية تشجيعاً لزراعته في العام الحالي

درعا-سانا

لاقت زراعة الزعتر في درعا اهتماما واسعا من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بعد نجاح عمليات الزراعة التجريبية في العام الماضي لأول مرة في الموسم الماضي عبر منحة بالتعاون مع اتحاد النحالين العرب أمانة سورية وبإشراف مديرية الزراعة استفاد منها نحو 330 مزارعا ممن يملكون مصدر ري وقطعة أرض مساحتها بحدود 500 متر مربع.

وذكرت رئيسة دائرة الإنتاج العضوي في مديرية الزراعة المهندسة زينب الزامل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية اليوم أن نجاح التجربة من حيث الزراعة والإنتاج دفع مديرية الزراعة لوضع خطة لافتتاح مدرسة حقلية لزراعة الزعتر العضوي في الموسم الحالي ببلدة خربة غزالة وحقل إرشادي في مدينة الشيخ مسكين.

وأشارت إلى أن الدائرة تعمل مع المزارعين على تطبيق معايير الزراعة العضوية في الحقول والمدارس وكل الأساليب البديلة لاستخدام المبيدات ومواد المكافحة والمدخلات الكيميائية عموما وبما يهدف لتدريب المزارعين ونشر ثقافة الزراعات النظيفة.

من جهته رئيس الوحدة الإرشادية في الشيخ مسكين المهندس محمود الفرحان بين أن الوحدة اختارت حقل أحد المزارعين ليكون حقلا إرشاديا لزراعة الزعتر العضوي في العام الحالي والذي كان من المستفيدين من المنحة في العام الماضي وأعطى الزعتر عنده إنتاجا جيدا ضمن وحدة المساحة.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية