رئيس الوزراء اليوناني يعلن عن إجراءات إغلاق أكثر تشدداً

أثينا-سانا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراءات إغلاق أكثر تشدداً لمكافحة انتشار فيروس كورونا وخاصة في منطقة أثينا حيث ستغلق المدارس والمتاجر غير الأساسية.

وسيبدأ تطبيق القرار غداً ويستمر حتى الـ 28 من شباط الجاري وفق ما ذكر ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون.

وأشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وزيادة عدد حالات التي تتطلب دخول المستشفى في منطقة أثينا “وظهور طفرات متحورة من كوفيد تسرع انتقال العدوى”.

وسيتوجب على الحضانات والمدارس الابتدائية والثانوية التي أعادت فتح أبوابها قبل أسبوعين أن تعود للإغلاق مرة جديدة كما ستغلق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات والسوبرماركت والمخابز ومحطات الوقود بحسب تلفزيون الرسمي.

بدوره حذر وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس من أن اليونان تواجه موجة فيروس كورونا ثالثة وقال إن “التحليل الذي أتلقاه من الخبراء يظهر أن الموجة الثالثة آتية إلى بلدنا أيضاً”.

وشهدت اليونان موجة أولى من انتشار الفيروس في آذار العام الماضي قبل أن تنحسر الإصابات ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق على مستوى البلاد.

وأشار الوزير إلى أنه في منطقة أثينا الكبرى تبلغ نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كوفيد حاليا 71 بالمئة حيث بلغ عدد المرضى أكثر من 270.

وسجلت اليونان 1526 إصابة في قفزة كبيرة نصفها في أثينا كما سجلت 6017 وفية منذ بدء انتشار الجائحة.