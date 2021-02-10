10 شباط 1258- سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء الخلافة العباسية

دمشق-سانا
1258 – سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء الخلافة العباسية.
1863 – المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
1927 – تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.
1931 – نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
1932 – سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط.
1943 – الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.
1972 – انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
2008 – منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.
2011 – الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه لصلاحياته لنائبه عمر سليمان.
من مواليد هذا اليوم..
1890 – بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
1897 – جون إندرز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1902 – والتر براتين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
من وفيات هذا اليوم..
1755 – مونتسكيو فيلسوف فرنسي.
1923 – فيلهلم كونراد رونتغن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.
2005 – أرثر ميلر روائي مسرحي أمريكي.