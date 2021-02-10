10 شباط 1258- سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء الخلافة العباسية

دمشق-سانا

1258 – سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء الخلافة العباسية.

1863 – المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.

1927 – تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.

1931 – نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1932 – سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط.

1943 – الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.

1972 – انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

2008 – منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.

2011 – الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه لصلاحياته لنائبه عمر سليمان.

من مواليد هذا اليوم..

1890 – بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.

1897 – جون إندرز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1902 – والتر براتين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

من وفيات هذا اليوم..

1755 – مونتسكيو فيلسوف فرنسي.

1923 – فيلهلم كونراد رونتغن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.

2005 – أرثر ميلر روائي مسرحي أمريكي.