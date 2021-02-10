إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة المئة وسبعة ملايين

عواصم- سانا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 107 ملايين و270 ألفاً والوفيات المليونين و345 ألفاً بحسب أحدث إحصائيات موقع وورلدميترز الأمريكية.

ووفق الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون فإن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 107 ملايين و270 ألفاً و821 شخصاً فيما بلغ إجمالي الوفيات المليونين و345 ألفاً و84 شخصاً.

وما تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً جاء الفيروس بتسجيلها 27 مليوناً و755 ألفاً و37 شخصاً بعد تسجيل 51410 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 478 ألفاً و154 حالة بعد تسجيل 1646 حالة وفاة جديدة بالفيروس.