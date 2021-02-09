أوليانوف: موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن السبيل الوحيد لإعادة تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بصورة طبيعية هو العودة دون شروط مسبقة لما كان عليه قبل وصول إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأشار أوليانوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إلى أن هذا يعني أن على الأمريكيين رفع عقوباتهم عن البرنامج النووي الإيراني وتمكين إيران من تجارة النفط والسلع الأخرى بشكل طبيعي واستئناف إيران جميع التزاماتها في أسرع وقت ممكن.

ولفت أوليانوف إلى استعداد روسيا “لتعاون مثمر وبناء مع الولايات المتحدة” بشان الاتفاق النووي مع إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد أمس أن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط مؤكدا ضرورة وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها حيال الاتفاق.

يشار إلى أن ترامب أعلن فى الثامن من أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 فيما أعلنت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تمسكها به وتنفيذه بالكامل.