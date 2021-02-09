بريطانيا: تأمين 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للسلالة المتحورة من كورونا

لندن-سانا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تأمين 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت “ا ف ب” عن هانكوك قوله: “اتفقنا مبدئياً على توريد 50 مليون جرعة تضاف إلى 400 مليون جرعة موجودة بالفعل لدينا من اللقاحات المعدة لمكافحة فيروس كورونا وطفراته المتحورة” مشيراً إلى أن الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة من سلالة كوفيد 19 وبخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات.

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية كشفت في وقت سابق اليوم أن البريطانيين قد يحتاجون إلى جرعة معززة ثالثة وسط مخاوف بشأن فعالية لقاح “أكسفورد-استرازينيكا” ضد متغير فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

وسجلت بريطانيا أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين بلغ 14104 مع تراجع ملحوظ للوفيات بلغ 333 حالة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم الثامن من كانون الأول حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية وجرى لاحقاً المصادقة على مصل تنتجه شركة “موديرنا” الأمريكية.