ظريف لبايدن: مواصلة سياسات ترامب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفشل

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التخلي عن السياسات “الفاشلة” للرئيس السابق دونالد ترامب مؤكداً أن مواصلتها لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفشل.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر “أمام الإدارة الأميركية الجديدة خياران فيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هما التخلي عن سياسات إدارة ترامب الفاشلة أو مواصلة سياساته التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفشل”.

وأضاف ظريف أن “الولايات المتحدة تركت الاتفاق النووي وانتهكته ومن هنا يجب عليها أن تعود وتفي بالتزاماتها”.

وكان ظريف أكد أمس ضرورة تقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تكرار ما قامت به الإدارة الأميركية السابقة وانتهكت من خلالها الاتفاق النووي الموقع مع إيران لأنه غير قابل للتفاوض وجرى في السابق التفاوض بشأنه بشكل كامل.

وفي سياق آخر أكد ظريف أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في اليمن مستعرضاً موقف بلاده حيال إنهاء الأزمة الإنسانية والقائم على ضرورة خفض آلام الشعب اليمني.

وقال ظريف خلال اجتماعه في طهران اليوم بالمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتين غريفيث “إيران مستعدة بشكل كامل لدعم دور منظمة الأمم المتحدة الفاعل في حل الأزمة في اليمن على أساس الاهتمام بظروفه الصعبة للغاية الناتجة عن العدوان والحصار الاقتصادي المفروض عليه”.

بدوره نوه غريفيث بالدور المهم الذي تلعبه إيران تجاه إرساء السلام والأمن في اليمن مستعرضاً موقف الأمم المتحدة تجاه تسوية الأزمة في هذا البلد من خلال وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية فيه.