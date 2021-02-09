إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني

دمشق-سانا

أعلنت اليوم أسماء الفائزين في مجالات الشعر والقصة والفنون بمسابقة الإمام الخميني للإبداع الأدبي والفني لدورتها الثالثة لعام 2020 التي حملت عنوان “بالمقاومة صفقة القرن لن تمر”.

المسابقة التي أعلن عن نتائجها من المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق وأقيمت بالتعاون مع اتحادي الكتاب العرب والفنانين التشكيليين تقاسم خلالها المرتبة الأولى في الشعر الشاعران صلاح رمضان وإياد سرحان وفي المرتبة الثانية الشاعران ابراهيم جواد وعبد الرحمن ناجي في حين حل ثالثاً الشاعر موفق نادر.

وفي القصة القصيرة فاز بالمرتبة الأولى القاصان صفوان ابراهيم وريما ابراهيم وأحرز المركز الثاني القاص محمد الحفري بينما فاز بالمرتبة الثالثة نزار طربوش إضافة إلى تقدير خاص للقاصة ليلى صعب.

وفي الفرع الفني فازت بالمرتبة الأولى الفنانتان عبير العودات وفاطمة الخطيب وبالمرتبة الثانية سهام محيسن ومحمد خليلي بينما جاء بالمرتبة الثالثة نور الإمام ورهام طراقجي.

الفنانة عبير العودات أوضحت أن مشاركتها جاءت بلوحة زيتية لأميرة ترمز إلى فلسطين المحتلة وتدعو إلى الأمل بعودتها معربة عن سعادتها بهذا الفوز.

القاص محمد الحفري بين أن مشاركته جاءت بقصة بعنوان العائد تصور تعلق السوري بتراب بلده ودفاعه عنها رغم كل ظروف الحرب الإرهابية على بلدنا.

الشاعر صلاح رمضان بين أنه شارك بقصيدة تصف بطولات المقاومة الوطنية اللبنانية ودفاعها عن الأرض ونصرتها للمظلومين.