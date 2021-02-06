واشنطن توقف تقديم المشورة والمعلومات الاستخبارية للنظام السعودي

واشنطن-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم العمليات العسكرية في اليمن ينهي تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة للقوات السعودية.

وقال كيربي خلال إيجاز صحفي اليوم: “كانت وزارة الدفاع تقدم بعض المساعدة غير القتالية المحدودة لعمليات التحالف والتي تشمل المعلومات الاستخباراتية وبعض النصائح وأفضل الممارسات”.

وكان بايدن دعا أمس إلى “إنهاء الحرب المستمرة” في اليمن معلناً عزمه وضع حد لدعم بلاده لتحالف العدوان السعودي ولمبيعات الأسلحة الأمريكية له.