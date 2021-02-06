انخفاض المنحنى الوبائي لإصابات كورونا بارقة أمل للسيطرة على الجائحة

دمشق-سانا

في بارقة أمل ورغم ظهور نسخ متحورة لفيروس كورونا المستجد تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العالم للأسبوع الثالث على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته منذ أواخر تشرين الأول الماضي.

فبحسب تقرير حديث لموقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا تم لأول مرة رصد اتجاه تنازلي متزامن لعدد إصابات كورونا حول العالم الأمر الذي أكدته منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها تيدروس أدهانوم الذي اعتبر أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي يبعث على الأمل ودليل على أنه يمكن السيطرة على الفيروس حتى مع وجود نسخ متحورة منه بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

وتظهر الأرقام المسجلة أن خط الاصابات آخذ بالانخفاض في العديد من دول العالم حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية الشهر الحالي نحو 119 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته شبكة “سى ان ان” عن جامعة جونز هوبكنز فيما اقتربت قبل شهر من 240 ألف إصابة يومياً.

أما بريطانيا التي تعيش على وقع طفرة جديدة لكورونا فقد انخفض عدد الإصابات فيها إلى 20 ألف حالة في الرابع من شباط فيما سجلت إصابات كورونا في الشهر الماضي نحو 60 ألف حالة في اليوم الواحد بحسب السلطات الصحية البريطانية.

وشهدت فرنسا أيضا انخفاضاً ملموساً حيث سجلت البلاد في تشرين الثاني الماضي 46 ألف إصابة لتنخفض خلال الشهر الجاري إلى أقل من النصف بتسجيل نحو 26 ألف الشهر الجاري وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الصحة الفرنسية.

أما الهند التي تعد إحدى الدول الأكثر اكتظاظاً في القارة الآسيوية فتنعم هي الأخرى بانخفاض منحى الإصابات ففي أواخر كانون الأول سجلت البلاد نحو 24 ألف إصابة فيما أعلنت الصحة الهندية اليوم تسجيل 12 ألف إصابة بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وفي إسبانيا التي تستعد لإجراءات جديدة تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية وتخفيف الإغلاق نقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للصحة في كتالونيا مارك رامنتول قوله: “نعتقد أننا نتخلى عن ذروة الموجة الثالثة حيث تراجعت حالات الإصابة بالفيروس لمدة 14 يوماً إلى 783 حالة لكل 100 ألف شخص وانخفضت إلى أقل من 800 حالة لأول مرة في أسبوعين”.

وبارقة الأمل تلك لم تحد عن روسيا التي شهدت هي الأخرى انخفاضاً بعدد الإصابات كما نقل موقع روسيا 24 عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حيث قال إن عدوى فيروس كورونا تتراجع حيث انخفضت أعداد المصابين الخاضعين للمراقبة الصحية أكثر من 30 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وما بشر به وزير الصحة الروسي أكده عمدة العاصمة موسكو سيرغى سوبيانين إذ أن “وضع احتواء فيروس كورونا المستجد في تحسن مستمر”.

وبحسب بيانات وكالة الصحافة الفرنسية سجلت 493 ألف إصابة في اليوم خلال هذا الأسبوع ليكون عدد الإصابات بذلك انخفض دون عتبة 500 ألف في اليوم للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي.

نضال السويداني