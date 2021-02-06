حلم ريال مدريد في قبضة ميسي

مدريد-سانا

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم أن مفتاح انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لريال مدريد الصيف المقبل في يد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن عقد ميسي سينتهي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب رحيله وسيبحث عن وجهة جديدة مؤكدة حرص سان جيرمان على ضم ميسي رغم النفوذ المالي الكبير للنادي الفرنسي إلا أنهم قد يلجؤون إلى بيع مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن عقد مبابي ينتهي بحلول صيف 2022 ومهما كان مصير صفقة ميسي فإن سان جيرمان مطالب باتخاذ قرار بشأن مهاجمه الفرنسي الصيف المقبل لتجنب رحيله مجاناً.