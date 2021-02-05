احتجاجات منددة بممارسات ميليشيا (قسد) في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

خرج أهالي قرية الرشيدية التابعة لمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في مظاهرة احتجاجية على جرائم ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحق الأهالي في منطقتهم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن المحتجين طالبوا بضرورة خروج ميليشيا “قسد” من منطقتهم ووقف جرائم مسلحيها بحق الأهالي وإيقاف عمليات اختطاف الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري وإعادة العشرات ممن زجتهم الميليشيا قسراً للقتال في صفوفها.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة وقاموا بطرد آليات وسيارات تابعة لميليشيا “قسد” من القرية ورشقها بالحجارة.

وخرج أهالي الحسكة ودير الزور على مدى الأشهر الماضية بالكثير من المظاهرات المنددة بالممارسات الإجرامية لمجموعات “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي وكان مسلحو الميليشيا يقدمون على تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.