زيادة العجز التجاري الفرنسي العام الماضي جراء جائحة كورونا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم أن جائحة كورونا ادت إلى تزايد العجز في الميزان التجاري للبلاد عام 2020 قدره 7.3 مليارات يورو مقارنة بالعام الذي سبقه.

ونقلت صحيفة “أويست فرانس” عن الجمارك الفرنسية قولها في بيان صحفي إن العجز التجاري الفرنسي في العام الماضي وصل إلى 65.2 مليار يورو وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012.

وأشار البيان إلى تدهور الميزان التجاري أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى انخفاض عام في الصادرات وتراجع في قطاعي الملاحة الجوية والسيارات.

ومن جهته أوضح الوزير المفوض للتجارة الخارجية فرانك ريستر في بيان منفصل أنه تماشياً مع آثار الحظر الأول كان تدهور التجارة الفرنسية ملحوظاً بشكل خاص في النصف الأول من العام الماضي.