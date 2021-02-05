بكين تدعو واشنطن لتطبيق سياسات إيجابية لتنمية العلاقات الثنائية

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى تبني سياسات إيجابية وبناءة والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات لدعم تنمية صحية ومستقرة للعلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون قوله اليوم تعليقاً على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه الصين بـ “أخطر منافس” لبلاده قوله إن “الصين دولة تبني السلام العالمي وتساهم في التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي” مشيراً إلى أن التنمية في الصين ستدفع إلى تعزيز السلام العالمي مشدداً على التزام بكين بتطوير علاقات ودية وتعاونية مع دول العالم.

وأضاف وانغ إن “الصين تأمل بأن يتبع الجانب الأمريكي الرغبة المشتركة للشعبين وكذلك اتجاه العصر والانضمام إلى الدول الأخرى والمجتمع الدولي لدعم السلام والتنمية العالميين مشدداً على أن الصين ستواصل حماية أمنها الوطني ومصالحها التنموية بثبات.

ولفت وانغ إلى وجوب أن تتعاون بكين وواشنطن في مواجهة التحديات العالمية ومن بينها فيروس كورونا كوفيد19 وأن تتسع مجالات هذا التعاون ولا تضيق.

وكانت الخارجية الصينية دعت الولايات المتحدة في بيان الثلاثاء الماضي إلى الكف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية.