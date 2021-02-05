الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والجنوبية والوسطى وغوطة دمشق.

والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 18/8

المنطقة الجنوبية 17/7

المرتفعات الجبلية 12/4

المنطقة الوسطى 17/8

المنطقة الساحلية 22/14

المنطقة الشمالية 18/10

منطقة الجزيرة 19/9

المنطقة الشرقية 22/9

منطقة البادية 21/8