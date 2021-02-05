العدوان السعودي يرتكب 148 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 148 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة قوله إن من بين الخروقات المسجلة 5 غارات للطيران التجسسي وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والدريهمي و18خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.