أكسفورد: لقاح أسترازينيكا فعال ضد سلالة كورونا البريطانية

لندن-سانا

قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم إن لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي طورته مع شركة أسترازينيكا فعال ضد سلالة الفيروس البريطانية مثل السلالات السابقة.

ونقلت رويترز عن أندرو بولارد كبير المحققين بفريق تجارب لقاح جامعة أكسفورد: “تشير البيانات من تجاربنا على اللقاح بالمملكة المتحدة إلى أنه لا يحمي فقط من الفيروس الأصلي بل يحمي أيضا من سلالة بي 7ر1ر1 التي سببت زيادة في المرض منذ نهاية 2020 في أنحاء المملكة المتحدة”.

وتتصف السلالة المتكشفة في بادئ الأمر بمنطقة كينت في جنوب إنكلترا بأنها أسرع انتشاراً وهو ما دفع العديد من الدول لتقييد السفر مع بريطانيا.

وتلقى أكثر من عشرة ملايين فرد في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر للوقاية من الفيروس.

وقالت بريطانيا إنها ترى أن اللقاحين فعالان ضد سلالات كورونا المنتشرة بالمملكة.