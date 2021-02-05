الأمن النرويجي يعتقل شخصاً للاشتباه بتخطيطه لعمل إرهابي

أوسلو-سانا

أعلن جهاز الأمن النرويجي اليوم اعتقال شاب في العاصمة أوسلو للاشتباه بتخطيطه “لعمل إرهابي”.

وقال متحدث باسم وكالة أمن الشرطة النرويجية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المشتبه به الذي أوقف أمس سوري يعيش في العاصمة النرويجية أوسلو منذ سنوات عدة وبدأ الاستعدادات لتنفيذ الهجوم” مضيفاً أنه يشتبه في أنه أعد هجوماً و”ذلك أخطر من الحالات المعتادة المتعلقة بالمشاركة أو محاولة المشاركة في منظمة إرهابية” دون أن يحدد طبيعة الهجوم.

في سياق متصل وجهت الشرطة النرويجية اليوم الاتهام بالانتماء إلى منظمة إرهابية إلى امرأة نرويجية مولودة في باكستان أعيدت إلى النرويج العام الماضي من مخيم الهول شرق الحسكة والذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وتخشى الحكومات الغربية من ارتداد الإرهاب الذي دعمته إليها وعودة آلاف الإرهابيين الذين استقدموا من بلدان أوروبية إلى سورية والعراق حيث يطلق العديد من المسؤولين الأوروبيين تحذيرات كبيرة لتدارك مخاطر عودة هؤلاء لنشر الفكر المتطرف بين الشباب وتنفيذ اعتداءات إرهابية وجرائم في المدن الأوروبية.