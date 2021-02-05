موسكو تحذر من استغلال بعض الدول الوضع الناجم عن تفشي كورونا

موسكو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن محاولات عدد من البلدان استغلال الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد لصالحها سيؤدي إلى “عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ميشوستين قوله أثناء كلمة له خلال جلسة المجلس الحكومي الأوراسي “يبدو أن تفشي المرض الخطير أثر في النشاط الاقتصادي في معظم بلدان العالم وعمق القضايا القائمة ولم يكن لدى أي مواطن في أي بلد حصانة من هذه الكارثة وكذلك لم تكن لدى الاقتصاد حصانة أيضاً”.

وأضاف أنه بدلاً من إعادة النظر في المواقف وتطور التعاون في مكافحة تداعيات الوباء تستغل عدة بلدان في العالم وللأسف الوضع الذي نشأ لصالحها ما يؤدي ذلك إلى نشوب عمليات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها.

من جهة ثانية أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم عن إعادة فتح الجامعات لمواصلة دوامها الطبيعي وإلغاء التعليم عن بعد مبيناً ضرورة عودة طلاب الجامعات في موسكو إلى مقاعدهم الدراسية.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت تسجيل 527 حالة وفاة و16688 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.