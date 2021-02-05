ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي بسبب كورونا

واشنطن-سانا

ارتفع ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 12 عاماً في العام الماضي حيث تسببت جائحة كورونا باضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية قولها اليوم إن “العجز التجاري قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008”.

كما هوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010 ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وأسهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5 بالمئة في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.

وبالنسبة لشهر كانون الأول الماضي انكمش عجز التجارة بنسبة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع 1.5 بالمئة إلى 217.7 مليار دولار في كانون الأول الماضي بينما قفزت صادرات السلع 4.7 بالمئة إلى 133.5 مليار دولار.