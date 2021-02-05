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صيانة عدد من خطوط نقل التيار الكهربائي المتوسط المغذية لأحياء مدينة الحسكة

2021-02-05

الحسكة-سانا

بدأت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة الحسكة صيانة عدد من خطوط نقل التيار الكهربائي المتوسط التي تغذي عدداً من أحياء مدينة الحسكة.

وبين مدير شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن أعطالاً فنية حدثت على خطوط “20 ك. ف” وهي غويران والمداجن وجزء من خط الفيلات ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية للمشتركين في عدد من أحياء مدينة الحسكة مشيراً إلى أن العمل جار على إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن وإعادة الخدمة للمشتركين.

يشار إلى أن الشركة أجرت خلال الأسبوع الماضي عدة صيانات للخطوط المتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

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