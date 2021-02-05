تجدد الاحتجاجات في طرابلس وبيروت على تردي الأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان اليوم على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من المحتجين قاموا بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس-عكار بالإطارات المشتعلة كما أضرموا النيران بسيارة قديمة وسطه وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية.

وفي بيروت نفذ محتجون اعتصاماً رفضاً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية ورفعوا لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومطالبين بمكافحة الفساد في البلاد.