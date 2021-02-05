قاسم: المقاومة ستحافظ على قواعد الردع في مواجهة العدو الصهيوني

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الوطنية ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال قاسم في حديث إذاعي اليوم إن “العدو الصهيوني هو حالة عدوانية دائمة وعلينا أن نبقى حاضرين في الساحة كمقاومة لمنعه من تحقيق أهدافه ولحماية الأرض والاستقلال” لافتاً إلى أن “حزب الله أعلن أن أي عدوان إسرائيلي جديد على الأرض اللبنانية يعطي المقاومة الحق المشروع بالرد”.

وعن الأوضاع اللبنانية أكد قاسم أن حزب الله يؤيد قيام الدولة القادرة القوية ويسعى إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وحول ما حصل في مدينة طرابلس شمال لبنان مؤخراً بين قاسم أنها “مدانة وخطيرة” مشدداً على وجوب العمل لمعالجة الأوضاع حتى لا يتم استغلال وجع الناس لتحقيق بعض المكتسبات السياسية.