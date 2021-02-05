(يويفا) يعلن إيقاف أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي مدة عام

أمستردام-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إيقاف الكاميروني آندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات.

ونشر نادي أياكس الهولندي بيانا توضيحيا بخصوص ذلك أكد فيه أن أونانا كان يعاني من أوجاع في المعدة في تشرين الأول الماضي وتناول دواء ولم يكن يعرف أنه بداخله مواد محظورة.

وأضاف النادي أنه سيتقدم باستئناف ضد عقوبة إيقاف أونانا لأنه لم يكن لديه نية في تناول مواد منشطة ولم يكن على علم بذلك.

وتدرج الحارس أونانا في صفوف برشلونة خلال الفئات العمرية للناشئين ورحل عنه في عام 2015 منضما لصفوف أياكس الهولندي.