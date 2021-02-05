معهد ألماني طفرات فيروس كورونا (أكثر خطورة)

برلين-سانا

حذر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا من أن الطفرات المتحورة لفيروس كورونا المستجد “أكثر خطورة”.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن رئيس المعهد لوثر فيلر قوله اليوم يجب أن نتوقع انتشار طفرة فيروس كورونا لذلك أصبح الوضع أكثر خطورة بشكل عام مشيراً إلى أن “الطفرة الجديدة من الفيروس ظهرت في 13 ولاية ألمانية”.

بدوره قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إذا سمحنا لهذه الطفرات بالانتشار فإن أرقام الإصابات سترتفع مرة أخرى “محذراً من المغامرة بما تم تحقيقه من نتائج جراء الإغلاق العام في البلاد”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت أول أمس تخفيف إجراءات الإغلاق العام قريباً بسبب فيروس كورونا رغم تراجع أعداد الاصابات في البلاد مبدية انفتاح ألمانيا على لقاحات إضافية ضد الفيروس بما فيها اللقاح الروسي.