إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي القرية لإقامة بؤرة استيطانية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.