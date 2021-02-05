معالجة الاختناقات المطرية ضمن أحياء مدينة درعا

درعا-سانا

عالجت ورشات مجلس مدينة درعا الاختنافات المطرية ضمن عدد من أحياء وشوارع المدينة نتيجة الهطلات المطرية التي شهدتها المحافظة ليل أمس وصباح اليوم.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس تسببت بانسدادات في المطريات وشبكة الصرف الصحي حيث استنفرت ورشات المجلس لمعالجتها.

من جهة ثانية بين العمري أن ورشات النظافة تواصل العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن حملة بدأت أواخر عام 2020 وتستمر 4 أشهر تستهدف تنظيف الشوارع من دوار المالية حتى المشفى الوطني إضافة إلى الشوارع الفرعية في مدينة درعا.