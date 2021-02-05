اختطفت عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية.. ميليشيا (قسد) تواصل ممارساتها القمعية في الجزيرة السورية

الحسكة-سانا

صعدت ميليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي تزامنا مع الحصار الجائر الذي فرضته لنحو 20 يوماً في مدينتي الحسكة والقامشلي حيث تعمدت اختطاف الموظفين في المؤسسات الحكومية في المدينتين لإعاقة عمل هذه المؤسسات وزيادة التضييق على الأهالي.

وفي هذا السياق أشار مراسل سانا إلى مواصلة ميليشيا “قسد” اختطاف مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني في الحسكة المهندس مازن العلي لليوم الرابع على التوالي دون الكشف عن مصيره بعد أن اقتادته قبل ثلاثة أيام إلى جهة مجهولة بالتوازي مع تكرار منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم عدا عن إغلاق عدد من المدارس التي تدرس المناهج الوطنية السورية من قبل هذه الميليشيا.

وشنت ميليشيا “قسد” أمس وبمساندة طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في قريتي تل الشاير وأبو حامضة جنوب شرق الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وعدداً من القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع العراق وقامت باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.