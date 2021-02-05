مجلس النواب الأميركي يطرد نائبة جمهورية من أنصار ترامب

واشنطن-سانا

طرد مجلس النواب الأميركي النائبة الجمهورية المتشددة والمؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب مارجوري تايلور غرين من لجنتين نيابيتين على خلفية تصريحات مؤيدة “لنظريات تآمرية”.

ووفقا لوكالة فرانس برس وافق المجلس أمس وبأغلبية 230 صوتا مقابل 199 على طرد غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية بـ “خطوة تأديبية” أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخا في صفوف الحزب الجمهوري.

وانضم 11 نائبا جمهوريا إلى الأغلبية الديمقراطية في إدانة هذه النائبة التي أيدت نظريات تآمرية تروج لها حركة “كيو أنون” اليمينية المتطرفة واعتبرت أن ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية وأن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه وأدلت بتصريحات بدت فيها كأنها تدعو إلى إعدام مسؤولين ديمقراطيين.

وكانت غرين أعلنت قبل أن تصبح نائبة انتماءها لـ “كيو آنون” التي نشأت عام 2017 وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن تشكيل غامض مؤيد لترامب يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول أتباع الحركة اليمينية المتطرفة إنها “دولة عميقة” تسيطر على الولايات المتحدة منذ عقود وتضم مسؤولين كبارا في الإدارات الأميركية ونجوما من هوليوود وشخصيات نخبة عالمية وتشير إلى أن هؤلاء منضوون في شبكة دولية للاتجار بالأطفال لأغراض جنسية ويريدون إنشاء نظام عالمي جديد تتخلى فيه الدول عن سيادتها لصالح هذه النخبة.