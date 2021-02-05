أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 40 مم في درعا المدينة

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 40 مم في درعا المدينة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في محافظتي دمشق وريفها.. “المشرفة 16 مم والحرمون 15 مم والجراجير 14 مم ويبرود 12 مم والنبك 10 مم ودوما 8 مم وعسال الورد 7 مم والقطيفة وقطنا 5 مم والتل 4 مم وقاسيون 2 مم ودوار مطار دمشق الدولي 1 مم”.

وفي محافظة السويداء سجلت الهطولات في “شهبا 30 مم والمدينة 27 مم وعين العرب 25 مم والصورة الصغيرة 19مم وصلخد 14 مم” أما في محافظة درعا.. “المدينة 40 مم وتل شهاب وبصرى 30 مم والمسيفرة 25 مم والشيخ مسكين 23 مم وازرع 22 مم والصنمين 1 مم”.

كما سجلت الهطولات المطرية في محافظة القنيطرة.. “حضر 13 مم والقنيطرة 4 مم ونبع الصخر 1 مم” فيما بلغت في محافظة حمص.. “تدمر وقلعة الحصن 15 مم وشين 4 مم والقريتين 3 مم ومرمريتا والقصير 2 مم والعريضة وحمص 1 مم” وفي محافظة حماة “المدينة 1 مم”.

وفي محافظة الرقة.. سجلت “في الكرامة 7 مم والسبخة 6 مم وجديدة خابور 5 مم والمنصورة 4 مم وتل ابيض وبئر محيسن والرقة 1 مم”.

ووصلت الهطولات في محافظة الحسكة إلى “12 مم في ام مدفع و4مم في مبروكة والهول وتل تمر و3 مم في عامودا و2 مم في الحسكة” وفي محافظة دير الزور.. “4 مم في المدينة و3 مم في التبني والميادين والبوكمال”.