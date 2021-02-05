اوستن: سنجري مراجعة لوضع قواتنا في جميع أنحاء العالم

واشنطن-سانا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن “البنتاغون” سيجري مراجعة لوضع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال أوستن في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: “وزارة الدفاع الأمريكية ستجري مراجعة لوضع القوة العالمية للوجود العسكري الأمريكي في العالم” مضيفا: “سنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في أثناء إجرائنا لهذه المراجعة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس “أن الولايات المتحدة ستجمد وسط مراجعة وضع قواتها على مستوى العالم أي خطط لسحب لقواتها من ألمانيا” معتبرا أن الوجود العسكري لبلاده ينبغي أن يتوافق مع مصالحها الدبلوماسية.