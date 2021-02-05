SCS-NET
الشريط الأخباري

الرئيس الكوبي يؤكد أن الحصار الأمريكي لبلاده إلى زوال

2021-02-05

هافانا-سانا

أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن ثقته بزوال الحصار الأمريكي المفروض على بلاده منذ نحو ستة عقود.

وكتب كانيل في حسابه على تويتر أمس “ان الرئيس الأمريكي جون كيندي وقع قبل 59 عاما أمرا تنفيذيا قضى بفرض حصار تجاري جائر وظالم على كوبا ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض بتشديد هذا الحصار”.

وأكد أن الشعب الكوبي قاوم هذا الحصار بكل شجاعة وصبر وقال: “نحن على ثقة بأن هذه الجريمة ستتوقف يوما ما”.

يشار إلى أن كوبا التي وقفت في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية وخاصة في فنزويلا لا تزال تتعرض لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.

انظر ايضاً

الرئيس الكوبي: سياسة ترامب حيال هافانا وقحة وغير إنسانية

هافانا-سانا وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved