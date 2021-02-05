الخامس من شباط 1974 – مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر

دمشق-سانا

1777 – ولاية جورجيا الأمريكية تقرر إلغاء توريث العبيد كخطوة باتجاه إلغاء الرق تماما.

1794 – إلغاء العمل بنظام الرق في فرنسا.

1859 – ولاخيا ومولدافيا تتحدان تحت اسم رومانيا بقيادة ألكساندر جون كوزا.

1962 – الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.

1974 – مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

2015 – مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.

من مواليد هذا اليوم..

1788 – روبرت بيل رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1914 – السير ألان لويد هودجكين عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

1915 – روبرت هوفستاتر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

من وفيات هذا اليوم..

1881 -توماس كارليل كاتب اسكتلندي.

1999 -فاسيلي ليونتييف اقتصادي أمريكي من أصل روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1973.

أعياد ومناسبات..

عيد القديسة أغاثا في صقلية.