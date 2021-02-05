رئيس المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين يدين اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين رمزي خوري تصاعد اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الكنائس في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن خوري قوله إن استمرار الإفلات من المحاسبة والعقاب للمعتدين المستوطنين المتطرفين على دور العبادة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة ينذر بحرب كارثية خاصة في ظل توفير الغطاء للمستوطنين من قبل قوات الاحتلال مضيفاً أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي نواجه كمسيحيين ومسلمين موحدين هذه الاعتداءات وانتهاك حرمات المقدسات خاصة الحرم القدسي الشريف وسنستمر في مواجهتها.

وطالب خوري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات الفلسطينية في القدس وفي مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتاً الى أن هذه الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده ودفاعه عن مقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على أحد أبواب الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في منطقة المصرارة وسط القدس المحتلة مساء اليوم اعتداء مستوطن إسرائيلي على الكنيسة.