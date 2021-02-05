ليفربول الإنكليزي ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ

برلين-سانا

رفضت الشرطة الألمانية منح تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنكليزي لدخول البلاد لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مع فريق لايبزيغ الألماني.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إن الشرطة الاتحادية رفضت طلباً لإصدار تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم لدخول البلاد موضحة أن مرسوم الحماية من كورونا الصادر من الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي ينص على استثناءات قليلة فقط ولا ينص على قواعد خاصة للرياضيين المحترفين.

ولفتت المتحدثة إلى أنها أبلغت نادي لايبزيغ اليوم أن توصيف الواقعة لا يندرج تحت الظروف الإستثنائية.

يشار إلى أنه إذا أصرت الشرطة على موقفها لن يكون من الممكن إقامة مباراة ليفربول ولايبزيغ كما كان مقرراً لها في السادس عشر من الشهر الجاري وبذلك يتعين على لايبزيغ أن يقترح بديلاً بأسرع ما يمكن لأنه في حال تعذر إقامة المباراة سيتم احتساب نتيجتها بهزيمة لايبزيغ بثلاثة أهداف مقابل صفر حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.