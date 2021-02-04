طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على عدة محافظات يمنية

صنعاء-سانا

واصل العدوان السعودي شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان السعودي شن 8 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف كما شن 4 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وكان مواطن يمني استشهد في وقت سابق اليوم جراء قصف لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد.