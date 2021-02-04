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العدوان السعودي يرتكب 150 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

2021-02-04

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة أن الخروقات المسجلة شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وغارتين لطيران تجسسي على كيلو16 والدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والمدينة وكيلو16 والتحيتا وحيس والفازة و31 خرقاً بقصف مدفعي و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 الى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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