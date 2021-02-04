أمسية شعرية متنوعة بين التقليد والتجديد والفصحى والمحكي والغنائي في ثقافي العدوي

دمشق-سانا

تنوعت الأمسية الشعرية عبق الزهر في منتخب الشعر بين الموزون والنثر وفي همومها بين الوجداني والوطني والاجتماعي والإنساني.

وبدأ الأمسية التي أقامها المركز الثقافي في العدوي الشاعر صالح الحاج بقصائد عمودية تميزت بموسيقاها العذبة بعنوان الرحيل وبيارق الحب إضافة إلى قصيدة تغنى بها بمدينته الرقة وحنينه إلى مسقط رأسه وملاعب الصبا.

وشاركت الشاعرة خلود اليعقوبي بنصوص تنوعت بين الموزون والتفعيلة بعناوين شوق وغريبين كنا وسرير وغياب وتميزت نصوصها بجنوحها إلى الحداثة والصور الشعرية المبتكرة واللغة الشفافة العذبة.

وقدمت الشاعرة أسماء الكيلاني نصين عموديين اتسما بميلهما للكلاسيكية من حيث المفردات والتراكيب والمعاني.

وقرأت الشاعرة ايمان الصباغ قصيدة تفعيلة تميزت بموسيقاها الشجية بعنوان وحدي أودع جثتي جسدت فيها بطولات المقاتل في طريقه إلى الشهادة فيما جاءت مشاركة الشاعر سليمان الزعبي بقصيدة عمودية تنتمي الى المدرسة التقليدية من حيث جزالة الألفاظ والتراكيب اللغوية.

كما شارك الشاعر سليم المغربي بقصائد عمودية بعنوان رحال وطيف وشعر وقالت كفى تنتمي الى المدرسة التقليدية في الشعر في حين قدمت الشاعرة خزامى الشلبي قصيدة عمودية رثائية بعنوان دمع كانون جنحت في صورها ومعانيها الى الحداثة.

أما الشاعرة صبا بعاج فقدمت قصيدة عمودية بعنوان شوق كانون إضافة الى قصائد بالعامية الفراتية تميزت بصورها المدهشة لتقرأ بعدها الشاعرة سمر تغلبي قصيدتين موزونتين بعنوان إذا خبئني واعتراف تنوعتا بين التقليد والتجديد شكلاً ومضموناً.

واختتمت الأمسية بقصائد غنائية للشاعر ابراهيم النوري يرافقه عزفاً على العود الفنان اسكندر عبيد حيث الشاعر بين النوري لسانا أن ما قدمه هو نماذج التراث الفراتي المتنوع بين القصيد والعتابا والابوذية والموليا واللالا لافتاً إلى أهمية إحياء تراث المنطقة وتقديمه على المنابر الثقافية.

أدارت الأمسية الشاعرة قتادة الزبيدي وقدم الناقد أحمد هلال إضاءة أدبية حول النصوص المشاركة.