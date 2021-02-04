أميرال تركي متقاعد: سياسات أردوغان ورطت تركيا بمشاكل خطيرة

أنقرة-سانا

أكد الأميرال التركي المتقاعد توركار أرتورك أن السياسات الإخوانية التي يتبعها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورطت تركيا في مشاكل معقدة وخطيرة.

وأشار أرتورك في حديث تلفزيوني إلى أن نظام أردوغان مستمر في دعم المجموعات الإرهابية في سورية متسائلاً عن سبب وجود الجيش التركي في الأراضي السورية ومقتل عدد من جنوده هناك دفاعاً عن هذه المجموعات التي يحق للجيش السوري القضاء عليها.

ولفت أرتورك إلى أن نظام أردوغان سيتلقى هزيمة سياسية وعسكرية أكيدة في ليبيا وقال “كما كان التدخل التركي في سورية خطأ استراتيجياً فإن التدخل التركي العسكري في ليبيا يمثل خطأ كبيراً”.