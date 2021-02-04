تدخل نوعي بالليزر يعيد البصر لمريضة بمشفى دمشق بعد ثلاثة أسابيع من العلاج

دمشق-سانا

نجح فريق طبي بقسم الأمراض العينية بالهيئة العامة لمشفى دمشق بإعادة الرؤية لمريضة مصابة بسرطان الدم أدى الى حدوث نزوف نقطية مبعثرة منتشرة داخل العينين وبقع نزف كبيرة نسبياً على القرص البصري ونزف أمام الشبكية تسببت بتدني رؤية كبير لديها.

وفي التفاصيل أوضحت اختصاصية أمراض العين وجراحتها بالمشفى الدكتورة بثينة الشيخة في تصريح لسانا أنه تمت إحالة المريضة من شعبة الأمراض الهضمية بشكوى فقدان قدرة بصرية ناتج عن إصابتها بإبيضاض نقوي حاد.

وبينت الدكتورة الشيخة أنه بعد مراقبة السويات النزفية للمريضة لمدة أسبوعين حيث لم يحدث ارتشاف عفوي أو تحسن سريري وتجنباً لحدوث تأثير سمي على الشبكية نتيجة النزف لفترة طويلة تم إجراء ليزر نوعي لكلتا العينين بفاصل أسبوع بدأ من العين اليمنى ذات النزوف الأكثر انتشاراً.

ولفتت الدكتورة الشيخة الى أن التدخل بالليزر يعتبر تدخلاً نوعياً بمثل هذه الحالات لأنه جاء في الوقت المناسب وتطلب إجراءات دقيقة قبل حدوث اختلاطات على الشبكية غير قابل للتراجع وفقدان الرؤية بشكل تدريجي مبينة أن القدرة البصرية تحسنت لدى المريضة بشكل ممتاز بعد ثلاثة أسابيع من العلاج حيث عادت القدرة البصرية للعين اليمنى 10 من 10 وللعين اليسرى7 من 10.

وأكدت الدكتورة الشيخة أن علاج مثل هذه الحالات لا يمكن إلا عبر الليزر مشيرة الى ضرورة مراجعة أصحاب الأمراض المزمنة ولا سيما التي تؤدي الى نزوف ونقص صفيحات طبيب العينية مع بداية أي شكوى في القدرة البصرية حيث يسهم العلاج المبكر بتجاوز أي احتمال لفقدان الرؤية التام.